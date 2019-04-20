柯文哲、韓國瑜選總統？ 民調：北高市民過半不支持

2019-04-20 16:05

〔即時新聞／綜合報導〕郭台銘宣布參與國民黨初選後，2020總統大選成為近來最夯的話題。而同樣也是熱門人選的台北市長柯文哲及高雄市長韓國瑜，北高2市的民眾對於他們選總統的看法如何？《遠見雜誌》最新發布的民調顯示，2市其實都有過半民眾不樂見自己的市長「落跑」去選總統。

《遠見雜誌》今天（20日）公布1份最新民調，由「遠見研究調查」針對北高市民進行的電話民調顯示，不支持（作答為不太支持或很不支持）韓國瑜半路參選總統的民眾有53.7%，柯文哲則是58.4%；其中強烈表達很不支持的市民，韓國瑜有33.6%，柯文哲是34.2%，差距不大。

而支持（作答為有點支持或很支持）韓國瑜參選總統的市民有37.9%，柯文哲只有29.7%；強烈表態支持的市民，韓國瑜則有22.9%，柯文哲僅12.2%。

若以年齡層來分析，高雄市民中幾乎是年齡越大者越支持韓國瑜選總統，支持率以50至59歲的45.3%最高。台北市的柯文哲則幾乎完全相反，年齡越小的市民越支持他選總統，最低點則同樣出現在50至59歲的13.2%。

從該調查可得知，最支持柯、韓2人選總統的恐怕還是分散各地的柯粉及韓粉，而非全體市民。若2人真要進軍總統府，或許還得考慮會不會被自己的市民譏為「落跑市長」。

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