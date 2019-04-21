強化外島特戰部隊戰力 陸軍擬打造海龍蛙兵專用港

2019-04-21 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕被外界稱為「海龍蛙兵」的航特部兩棲偵察營，是我國重要的特種部隊之一，具備滲透敵營等專長訓練，陸軍司令部發布招標訊息，未來將耗資3億餘元分別在金門、澎湖新建航特部兩棲偵察營外離島港勤設施，提供快艇駐防，同時讓「海龍蛙兵」出擊更加快速。

根據《聯合報》報導，「海龍蛙兵」金馬澎3處外島駐地中僅澎湖駐地有簡易碼頭與船塢，金馬兩棲偵察部隊的快艇平常固定在岸際營區，訓練時才用拖車拖到沙灘下水，若海上有突發狀況，會無法快速反應。「海龍蛙兵」過去和美國海豹部隊分隊，每年會在澎湖水域舉行操演，美方就曾對我方特戰部隊能量做出評估，並點出海龍蛙兵沒有專用港口，因此無法快速出海之缺點。

對此，陸軍3年前就曾評估設計海龍專用港口的可行性，日前更進一步公布招標訊息，將以3億餘元預算在金門與澎湖新建港勤設施，完工後可供海龍蛙兵現有的成功艇與海龍艇駐防，面對海上突發狀況的反應可以更快速。

陸軍司令部指出，陸軍兩棲營現有港勤設施已使用多年，為有效支援任務，並提升保養勤務與作業效率，因此規劃於金門及澎湖駐地重新整建，提升船艇保養水準維持海上戰力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/