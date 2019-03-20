特戰官兵濱海行軍 突擊、反特攻演訓超逼真

2019-03-20 14:28

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍特戰指揮部特戰第四營自3月13日起至4月1日，執行今年度「濱海城鎮要地行軍訓練」，從嘉義出發北上至苗栗、南投等6縣市，除天氣與體能、戰技考驗，更須參與各項操演。該批官兵今日在彰化八卦山一帶，模擬周遭要點被敵軍建立干擾電台，妨礙台中清泉崗基地導航作業，因此協同軍用直升機部隊攻堅掃蕩，藉此驗證「空中突擊作戰」、「反特攻作戰」等能量。

航特部稍早發布新聞稿指出，「濱海城鎮要地行軍」是特戰部隊施訓的要項之一，係結合國軍防衛作戰構想及特種作戰的戰術應用，全程採「想定結合敵情、現地實兵演練」的方式，期藉由周密計畫與管制，在「安全、正常、平穩」的前提下，仿真實戰演練特戰營、連特種作戰戰術運用及戰鬥教練，同時磨練、驗證及具備特戰部隊在濱海城鎮地區的作戰能力，使特戰部隊不論在山隘或濱海城鎮等作戰場景，均具全方位作戰能力。

至於今日操演，航特部表示，此操演係模擬彰化八卦山周遭要點遭潛伏之敵建立干擾電臺，妨礙清泉崗基地導航作業；特四營接獲作戰區指示，立即前往肅清八卦山之敵並規復要點。特四營受命後，立即採任務編組方式，編成狙擊組、空中突擊區隊、突擊分隊、先遣突撃區隊及支援組，區分滲透突擊、目標區戰鬥及鞏固整頓等三階段，殲滅目標區敵軍並遂行規復作戰。

航特部表示，演練初期，由AH-1W攻擊直升機先行實施制壓攻撃，並掩護兩架UH-60M黑鷹直升機進行機降、繩降，協力特戰官兵發起攻堅戰鬥及城鎮戰建物攀登戰鬥；隨後在狙擊組及支援組掩護下，由空中突擊分隊及突擊分隊分別向目標區實施攻堅掃蕩，並由各組以環形配置實施鞏固整頓，成功完成此次要點奪控任務，也再次檢驗特戰部隊「空中突擊作戰」與「反特攻作戰」的作戰效能，更具體展現特戰官兵精實的訓練成果。

航特部強調，特四營濱海城鎮要地行軍已進入第8天。在長達500公里的行軍訓練過程中，特別結合濱海城鎮規復作戰、反特攻、空中突擊及水域特種作戰等多元訓練，期達成「為戰而訓」之目標，以符合防衛作戰實需；而這群參訓官兵不怕難、不怕苦、不怕累，多變的天氣型態與訓練場域，考驗著每位參訓官兵的毅力與信心，但這種種意志煎熬及耐受能力的挑戰，卻是鍛造特戰勇士具備勇猛頑強精神，所不可或缺的關鍵訓練。

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