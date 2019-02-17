對酒駕兵施「軍紀操」 被懲處海陸營長獲平反

2019-02-17 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕我國海軍陸戰隊日前有名士兵因涉酒駕遭警方查獲，軍中長官對這名違紀士兵下達「軍紀操」整飭軍紀，但事後遭檢舉被記過調職並移送法辦；不過由於朝野立委力挺長官「酒駕零容忍」，而檢方也裁定不起訴，因此陸戰隊也將原記過處分改為申誡，考績維持甲等。

綜合媒體報導，海軍陸戰隊99旅戰車營有位林姓士兵在去年酒駕被警察逮到，事後該營鄭姓營長便對林兵下達「軍紀操」，在反甲連的王姓士官長的指揮下，全副武裝在早上9點至12點時進行操演，最後更爬進餐廳用餐。

不過由於在2013年曾發生洪仲丘事件，事後部隊內有新增相關限制，規定在酷熱天氣下不得操練；因此有目擊官兵向上級檢舉，事後陸戰隊便以違反陸海空軍懲罰法為由，火速將執行「軍紀操」的營長、連長跟士官長施以記過2次及記過1次不等的處分，並移送法辦。

但由於「酒駕零容忍」是社會共識，且有立委認為國防部於2013年廢除軍法系統後，基層常反映軍紀整治無力，僅能以「操演」、「訓練」作為紀律約束，如果這次嚴懲軍官，將使部隊基層對軍紀整飭的唯一手段更加生怯，因此有立委提案要求凍結國國防部高達1025萬元經費，獲朝野共識後無異議通過；陸戰隊指出，經檢方審理後，對這些軍官做出不起訴的處分，因此日前已重開人評會，將營長、連長及士官長等3人的記過處分改為申誡，年度考績均維持甲等。

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