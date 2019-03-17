特戰官兵濱海要地行軍 這位「下士」萌翻了

2019-03-17 18:38

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍特戰指揮部特四營正進行濱海要地行軍訓練，現已進入第五天，但除了國軍官兵弟兄姊妹外，還有一名特別的「下士」，就是具有黝黑外貌，炯炯有神目光的雄性特戰犬「HOLA」。「HOLA」在103年擺脫瀕臨安樂死的命運，成為特戰官兵一份子，「投身軍旅」至今已整整五年。

軍方表示，特四營官兵民國103年執行山隘行軍訓練，須完成災害潛勢區探察，時任特指部指揮官郭力升少將下令「一連一犬」，參與搜救及特戰訓練，而當時在雲林動物醫院瀕臨安樂死的犬隻「HOLA」因此與特戰部隊結緣，並投身軍旅。

軍方表示，「HOLA」還是「菜鳥」時，第一次參加部隊前置行軍訓練時，走不到三公里便坐在地上賴皮求援。但經過幹部的訓練，「HOLA」成功和特四營官兵一起登上合歡山，並在民國103年國慶升旗時晉升為下士特戰犬，訓練期間的好表現，也讓「HOLA」完成行軍後，獲贈行軍臂章肯定。

軍方表示，「HOLA」跟隨單位歷經多次任務，已是「資深同仁」。面對此次濱海城鎮要地行軍的任務及挑戰，「HOLA」再上征途，就像五年前一樣，將陪著特戰官兵昂首闊步，達成訓練任務。

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