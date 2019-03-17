陸軍投入3億6862萬 分4年換發10404把新式T75-K3手槍

2019-03-17 23:30

〔記者羅添斌／台北報導〕警政署將在109年編列預算換發警用手槍，軍方官員今天表示，陸軍使用的手槍已經相當老舊，因此要全面換發新式手槍，數量達到10404把，加上換發彈藥的經費，總數達到3億6862萬元。

官員說，要換發的新式手槍，為國內自製的T75-K3型手槍，目前已有少部分撥發到部隊，這款新型手槍較現行45手槍的裝彈量為多，45手槍為7發，T75-K3型則達到15發，且是使用新研發的多邊型膛線，可有效降低槍管因射擊次數多而變型的機率。

軍方官員今天指出，國防部已核定換發新式手槍的經費，達到3億6862萬元，換發數量達到10404把，其中，標準型為10404把，特戰型333把，彈藥16萬5千顆，預計在民國110年度內完成全數換發。

陸軍司令部也表示，陸軍手槍從美援時期至今已使用60餘年，裝備機件老舊，槍膛磨損嚴重，後座力大，重量也過重，且裝彈量低，陸軍因此籌購新型手槍，強化各項戰備任務，維持部隊基本與特戰戰力。

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