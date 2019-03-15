中將司令曾持槍站衛兵 嚇壞一堆官兵

2019-03-15 12:37

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍今天舉辦步兵特展，並且特別展示兵站哨的崗亭，但依軍方慣例，軍方都是查哨而非站哨，唯一的例外，是李翔宙在擔任中將憲兵司令時，為了解基層官兵的辛勞及服勤環境，曾經親自到憲兵單位持槍站過衛兵，讓一堆基層官兵都嚇壞了。

軍方將領今天在步兵特展會場指出，軍官只有在擔任學生時期，還沒有畢業時，曾經擔任過學生大隊的衛哨，等到畢業任官下部隊之後，就鮮少有站衛兵的狀況，更不用說，高階將官去站衛兵的事。

但將領表示，曾經擔任過憲兵司令，陸軍司令以及國安局長的李翔宙，目前擔任我國駐丹麥大使，李翔宙過去在擔任中將憲兵司令時，曾親自到憲兵基層單位站衛兵，也創下

高階將領親自站衛兵的首例。

將領表示，當年因為有基層憲兵反映，夏天站衛兵時，穿著戰鬥服裝加上崗哨溫度太高，站衛兵的官兵容易中暑，李翔宙時任憲兵司令，他決定親自到基層崗哨站衛兵，體驗一下衛哨環境是否需要調整檢討。

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