韓國瑜、宋楚瑜先後進中聯辦 陸委會：劣質產品找名人代言沒用

2019-04-18 19:35

〔記者鍾麗華／台北報導〕繼高雄市長韓國瑜之後，親民黨主席宋楚瑜日前也進入香港與澳門中聯辦，並會見中聯辦主任。陸委會副主委兼發言人發言人邱垂正今天在例行記者會說，中共刻意推銷「一國兩制」劣質產品，在台灣沒有市場，「一個被嫌棄的產品，再怎麼找名人代言、精美包裝，民眾也不會買單」。

邱垂正強調，中共刻意操作台灣政治人物赴港澳行程，強迫推銷「一國兩制台灣方案」。政府始終強調，必須堅守國家主權，以及自由、民主價值的台灣共識，不應附和「一國兩制」及北京殘害民主人權的惡舉。

邱垂正指出，「一國兩制」這項劣質產品，在港澳所得到的滿意度、支持度、信心度都不高，甚至最近還創下歷史新低，反倒經常接到客訴，在台灣也不會有市場。

邱垂正說，中共與其故技重施，安排台灣政治人物拜會中聯辦，美化「一國兩制」，倒不如先好好檢討「一國兩制」不受港澳民眾歡迎的問題。對於宋楚瑜的行程，他表示，宋楚瑜並非公務人員，沒有法規禁止其赴港、澳，政府已事先提醒應注意社會觀感。

根據港澳中聯辦的新聞稿，香港中聯辦主任王志民刻意對宋楚瑜介紹「香港回歸祖國22年來取得的巨大成就和當前持續穩中向好的發展」；澳門中聯辦主任傅自應還稱，「澳門回歸祖國20年來，『一國兩制』實踐取得了令人矚目的成就」。

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