會見香港中聯辦主任惹議 宋：我見過習近平 也沒變共產黨

2019-04-17

〔記者林良昇、呂伊萱／綜合報導〕親民黨主席宋楚瑜前日與香港中聯辦主任王志民會面惹議，宋昨受訪表示，他曾與中共總書記習近平見面，沒有因為這樣變成共產黨，各界不要擔心。陸委會則質疑，北京當局刻意安排我政治人物赴港澳，推銷「一國兩制台灣方案」，是精心設計、全面的對台策略布局，呼籲親民黨對外說明會晤細節。

陸委會促對外說明會晤細節

宋楚瑜率領「粵港澳」參訪團訪港，對於與王志民在中聯辦會面，宋楚瑜受訪時表示，他不是第一次進香港中聯辦，二○○七年時，前中聯辦主任高祀仁就曾邀他在中聯辦招待所吃飯，這次也不例外，「主人禮遇，我覺得我要去」。

宋強調，他曾在北京與習近平會面，兩次參加ＡＰＥＣ領袖會議與習近平互動，也不會因為這樣「變成共產黨」。見過習卻不能進中聯辦，邏輯不通。宋強調，他善盡溝通責任，為台灣找出路，回台後會好好和大家說明，各界不用擔心。

陸委會則強調，北京當局自從年初發布「習五條」後，加緊採取一系列對台作為，推動消滅中華民國主權。其中包括刻意安排我政治人物赴陸港澳，推銷「一國兩制台灣方案」，遂行對台灣的統戰作為，「這是中共精心設計的全面對台策略布局」。

在離港前，宋楚瑜與香港行政長官林鄭月娥會面，宋表示，他和林鄭月娥是舊識，在ＡＰＥＣ領袖會議中有多次互動。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/