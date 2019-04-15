諷韓國瑜「反一國兩制」 苦苓嗆：想騙誰？

2019-04-15 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前在美國重申「台灣大多數的主流民意完全無法接受『一國兩制』」。雖然韓國瑜強調無法接受一國兩制，但知名作家苦苓在臉書表示，如果你同意九二共識卻又說你反對一國兩制，「這不叫騙人、什麼叫做騙人？」

韓國瑜上月訪中密會港、澳「中聯辦」中共高幹，更與國台辦主任劉結一唱和「九二共識」，遭國內人士質疑賣台；韓日前在美國接受媒體訪問時，再度重申「台灣大多數的主流民意完全無法接受『一國兩制』」。

對此，苦苓今（15日）在臉書「開課」《說文解字》，主題是「共識」。他強調，共識就是兩個人對一件事情有完全相同的看法，這樣才能叫做共識，否則各說各話，那就只能叫「各識」。文章雖未點名韓國瑜，但明眼人一看就是針對韓而來。

苦苓舉「九二共識」為例子，表示中共已經拍板定案，「九二共識就是只有一個中國、不承認中華民國（很清楚：沒有一中各表），也就是和平統一、一國兩制。」他說，如果你同意九二共識，就是照單全收以上條件；如果你對其中任何一點不同意，那就不能再說你接受九二共識。「世界上絕對沒有人明明意見和人家不同，卻可以說他們是有共識的。」

他並以男女婚姻舉例，「如一個男生，說我和某位女生有結婚的共識，但女生說男生要有房、有車、有一百萬存款，才肯和他結婚。但這個男生一樣也沒有，所以他不可能和這個女生結婚，也就不能到處說他和這個女生有結婚的共識，因為人家根本沒有要跟他結婚」。

「這樣的基本常識和邏輯，大家應該都懂吧。」苦苓嘲諷地說，所以如果有人說他贊成九二共識，又說他反對一國兩制，那就像這個男生根本不具備對方要求的三個條件，卻硬說他和這個女生有結婚的共識，「請問這不叫騙人、什麼叫做騙人？」

他強調，除非你是贊成一國兩制的人（當然這也是你的權利），否則千萬不要再說你認同九二共識了。「連自己都騙不了，你還想騙誰？」

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