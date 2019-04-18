新黨邀李毅「跨海視訊」 陸委會：若政黨違憲可解散

2019-04-18 18:43

〔記者鍾麗華／台北報導〕新黨週六（20日）邀被驅逐出境的中國武統派學者李毅「跨海視訊」，參加論壇，對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會強調，依大法官釋憲，若政黨存在之目的危害中華民國之生存或自由民主之憲政秩序者違憲，憲法法庭可作出要求解散的判決。

邱垂正強調，中華民國是自由、民主、法治的國家，憲法保障國人享有言論自由，對於特定國內政黨主張統一的政治立場，政府表示尊重，但「言論自由也不是漫無邊際不能限制」。

邱垂正表示，依照兩公約規定，任何鼓吹戰爭宣傳，應以法律禁止之；而根據大法官會議解釋第445號明確指出，憲法增修條文第5條第5項規定，政黨之目的或其行為危害中華民國之生存或自由民主之憲政秩序者違憲，因此若經憲法法庭作出解散或懲罰的判決後，相關部門也會依法執行，「法律的規範是相當清楚」。

邱垂正說，李毅已遭政府強制出境，「相信他也不會親自出現在活動現場」。而國內相關團體或人士配合陸方舉行宣傳「一國兩制台灣方案」相關座談活動，完全無法獲得台灣民眾認同，政府也提醒相關人士，應重視國家利益與社會觀感，不應參加為中國主張背書宣揚一國兩制、武統的活動。

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