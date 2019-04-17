要脅？ 杜紫宸加碼爆料：韓國瑜寫信要吳敦義直接徵召

2019-04-17 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕2020國民黨黨內初選戲碼越演越烈！除了鴻海集團董事長郭台銘今（17）日宣布將競逐總統初選，中華大學講座教授杜紫宸更加碼爆料，表示郭台銘此舉等同幫國民黨主席吳敦義解套，因為高雄市長韓國瑜訪美前曾寫信向吳敦義表態不參加初選，「要就直接徵召」！

郭台銘今日宣布投入2020國民黨黨內初選，為政壇投下震撼彈，也引起外界議論不止。今日播出的網路節目ETtoday《雲端最前線》談到國民黨初選議題時，主持人表示，希望能「經過公平且合理的競爭，最後支持對台灣最好的人」，此時，杜紫宸突然爆料指出，外界「選總統」呼聲極高的韓國瑜訪美前曾寫了封信給吳敦義，提到「要就直接徵召」。

杜紫宸表示，據說韓國瑜在出國前給吳敦義的信上寫得非常清楚，表示絕不打算參加初選，就要吳敦義「直接徵召」。杜紫宸認為，韓國瑜此舉就像在逼宮，且若這樣做，要黨內其他想參加初選的王金平、朱立倫「情何以堪」？而現在郭台銘表態參加初選，等於就是在幫吳敦義解套。

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