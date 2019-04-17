「韓粉不會動搖」 韓家軍：郭台銘麥來亂！

2019-04-17 11:38

〔記者陳昀／台北報導〕自稱「韓家軍」的國民黨中央委員徐正文，今天率領10多名「韓粉」到有意參選總統的前立法院長王金平辦公室踢館，在門口上演「鎮守山海關」舞台劇，呼籲王金平退出總統選舉、改挺高雄市長韓國瑜選總統，也喊話鴻海董事長郭台銘「麥來亂」，韓才是最強人選；但王金平因行程不在台北，「韓家軍」也不得其門而入。

徐正文指出，各家民調都顯示最強的就是韓國瑜，因此不用浪費時間，直接徵召韓國瑜對黨最好，如果黨內又不同意見，黨中央應該趕快處理，把朱、王、韓，以及郭台銘納入民調，徵召最強者，最後最強的一定就是韓國瑜。

他表示，如果要辦初選，韓國瑜就不用玩了，為了對得起高雄市民，韓不可能參加初選，相信國民黨主席吳敦義有打智慧，徵召式民調是最公平的，也希望王金平顧全大局，同意徵召。

對於郭台銘可能參選，徐正文表示，「韓粉」不會被動搖，郭台銘雖對黨有貢獻，仍建議他不要來亂，國民黨內好不容易在吳敦義放下後稍有進展，郭台銘若加入會打亂藍營步伐，郭若獨立參選，也是讓民進黨或柯文哲得利，呼籲郭董三思。

徐正文也說，國民黨最後決定的人選，基層都會全力相挺，但不覺得郭台銘最強，最強的就是韓國瑜，未來合作的空間，也必須留給出線的總統候選人。

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