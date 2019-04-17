「韓粉不會動搖」 韓家軍：郭台銘麥來亂！
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自稱「韓家軍」的國民黨中央委員徐正文率領支持者到前立法院長王金平辦公室外上演行動劇，也喊話郭台銘「麥來亂」。（記者陳昀攝）

自稱「韓家軍」的國民黨中央委員徐正文率領支持者到前立法院長王金平辦公室外上演行動劇，也喊話郭台銘「麥來亂」。（記者陳昀攝）

2019-04-17 11:38

〔記者陳昀／台北報導〕自稱「韓家軍」的國民黨中央委員徐正文，今天率領10多名「韓粉」到有意參選總統的前立法院長王金平辦公室踢館，在門口上演「鎮守山海關」舞台劇，呼籲王金平退出總統選舉、改挺高雄市長韓國瑜選總統，也喊話鴻海董事長郭台銘「麥來亂」，韓才是最強人選；但王金平因行程不在台北，「韓家軍」也不得其門而入。

徐正文指出，各家民調都顯示最強的就是韓國瑜，因此不用浪費時間，直接徵召韓國瑜對黨最好，如果黨內又不同意見，黨中央應該趕快處理，把朱、王、韓，以及郭台銘納入民調，徵召最強者，最後最強的一定就是韓國瑜。

他表示，如果要辦初選，韓國瑜就不用玩了，為了對得起高雄市民，韓不可能參加初選，相信國民黨主席吳敦義有打智慧，徵召式民調是最公平的，也希望王金平顧全大局，同意徵召。

對於郭台銘可能參選，徐正文表示，「韓粉」不會被動搖，郭台銘雖對黨有貢獻，仍建議他不要來亂，國民黨內好不容易在吳敦義放下後稍有進展，郭台銘若加入會打亂藍營步伐，郭若獨立參選，也是讓民進黨或柯文哲得利，呼籲郭董三思。

徐正文也說，國民黨最後決定的人選，基層都會全力相挺，但不覺得郭台銘最強，最強的就是韓國瑜，未來合作的空間，也必須留給出線的總統候選人。

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