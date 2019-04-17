韓導4劣勢不如郭董？ 他曝郭台銘出來參選的「內在動機」

2019-04-17 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘今宣布投入國民黨總統初選，在國民黨支持者中投下一顆震撼彈，也為原先被認為極可能代表藍營出征的高雄市長韓國瑜是否參選投下變數。時事評論家溫朗東在臉書上指出，韓國瑜跟郭台銘相比，有四個劣勢兩個優勢。另外，溫朗東分析，郭台銘出來參選的「內在動機」就是「能否成為台灣最有權力的人」，他也指出倘若郭台銘當選總統可能帶來的隱憂。

溫朗東認為，郭台銘宣布參選完全卡住了韓國瑜等待被徵召之路，而除非郭的民調暴跌，不然郭很有機會代表國民黨出征。溫朗東指出，韓國瑜跟郭台銘相比，有四個劣勢兩個優勢。

劣勢之一，韓國瑜的經濟牌失效。溫朗東指出，以韓國瑜北農總經理的經歷，跟郭台銘的鴻海集團一比，商業金額跟戰鬥力是大人打小孩。

劣勢之二，韓郭兩人民調接近誤差值。溫朗東表示，以山水民意公司4月2日的民調來看，國民黨內，韓國瑜25.4%，郭台銘22.9%，雙方只差2.5%。

劣勢之三，韓國瑜過往以「不考慮2020」來塑造被動形象等待黃袍加身。相比郭台銘正大光明加入初選競爭，溫朗東認為，韓國瑜如果主動說要參加初選，之前「不考慮2020」的形象破局，民調只會往下。

劣勢之四，韓國瑜擔任高雄市長未滿半年，倘若主動出來初選，「落跑市長」之名是逃不了的，如果不出來初選，就只能等待吳敦義徵召。但是，溫朗東認為，吳敦義今天頒發國民黨榮譽證給郭台銘，就是已經不把徵召韓國瑜列為優先考量。

在郭台銘的劣勢方面，溫朗東指出，國民黨內論資排輩的階級風氣嚴重，郭台銘並非長期國民黨戰將，忽然出來代表國民黨參選總統，黨內正當性略嫌不足。另外，溫朗東指出，郭台銘的演說魅力比韓國瑜輸上一大截。

分析郭台銘出來參選的內在動機時，溫朗東表示，「能否成為台灣最有權力的人」，是郭台銘當下最重要的內在動機。溫朗東認為，「從富豪的角度思考，當你已經這麼有錢的時候，有幾屆首富頭銜已經不是重點。」溫朗東表示，「富豪一來怕死，二來怕沒面子。既然參選，可以壯烈落敗，不能中途退縮，不然顏面何存。郭台銘宣布參選之後，已經不可能回頭，他不是為任何人抬轎，他是玩真的。」

至於郭台銘能吸引到哪些的選民？溫朗東表示，「不只是泛藍的死忠支持者，更包括一些游離的經濟派選民，他們普遍相信這樣的邏輯：『台灣過去經濟不好，是因為總統不懂怎麼做生意。如果選出一個很會做生意的總統，一定可以讓大家變得更有錢。』」

在假設郭台銘當選總統可能帶來的哪方面的隱憂，溫朗東指出，「財閥治國或許可以帶來整體經濟的成長，但會拉開貧富差距，讓中小企業主與底下勞工面臨重大衝擊。」另一方面以郭台銘的企業版圖跟中國關係之深，溫朗東認為郭台銘倘若當選，可能會受到中國「以經逼政」的影響。

溫朗東表示，2020的總統大選，不只是統獨之爭（中國資金統戰入侵 vs 驅除台灣統戰勢力）。在郭台銘參選後，明確地拉出了一條「大企業治國 vs 中小企業生存」的對抗路線。

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