臉書PO國民黨要給郭台銘的榮譽狀 王浩宇：真的很會轉彎

2019-04-17 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘昨鬆口，若選總統定會經過國民黨初選程序，但對於郭董是否為具有黨權的合格黨員，藍營始終沒有給答案。而黨主席吳敦義今下午將親自頒授郭董「中國國民黨中央委員會榮譽狀」，疑被解讀為試圖想替郭董「驗明正身」。無獨有偶，桃園市議員王浩宇的臉書也貼出榮譽狀，並撰文表示「真的很會轉彎」。

除了分享該份榮譽狀，以及簡短寫道「真的很會轉彎」，19分鐘後，王浩宇的臉書發文介紹「吳郭魚」的特性，並稱「我只是單純在談魚，拜託不要有太多的政治聯想」。

王浩宇的短文是這麼寫的，「我一直不懂這種魚為什麼叫做『吳郭魚』，現在我終於懂了」，文中指出這種魚生命力超強，以為死了翻過來又活跳跳、再髒再臭也能生存，「很會轉彎、鑽所有的縫隙、可以在不同的環境周旋，擁有一種永不放棄生命態度」。

國民黨要給郭董的榮譽狀中提及，「郭台銘同志，創業有成，熱心公益。郭同志於105年10月25日鑒於本黨財務拮据，以黨員身份，特別以其年高德劭知母親郭初永真女士名義，以新台幣肆仟伍佰萬元無息借予本黨作為週轉之用，今逢郭台銘同志入黨第50年，特別贈送榮譽狀以表彰其愛黨情懷與貢獻，特此感謝。」

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