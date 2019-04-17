幫郭董初選「驗明正身」？吳敦義將頒贈國民黨榮譽狀

2019-04-17 10:33

〔記者施曉光／台北報導〕鴻海董事長郭台銘昨日鬆口表態有意參選總統，而且如果參選，一定會經過國民黨初選程序，但對郭台銘是否為具有黨權的合格黨員，國民黨始終沒有給外界一個答案，黨內一般認為郭只具有「類失聯黨員」身分，但今天下午國民黨主席吳敦義將親自頒授郭台銘「中國國民黨中央委員會榮譽狀」，黨內解讀，此舉形同正式承認郭台銘為「黨員」，為郭台銘「驗明正身」，取得參與黨內協調徵召資格的用意不言而喻。

據傳，過去外界認為傾向徵召高雄市長韓國瑜參選總統的吳敦義，其實最近心目當中的最強人選早已「另有所屬」，此人正是郭台銘，而且相關勸進溝通工作，前總統馬英九也在中間扮演一定角色。

國民黨向來有頒贈資深黨員榮譽狀的傳統，但通常條件必須為對黨有特別貢獻，在郭台銘宣布有意參選總統後隔天，吳敦義親自頒授榮譽狀給郭，政治意味濃厚。

國民黨上午通知媒體，今日下午3點將在中山廳舉行「中國國民黨中央委員會榮譽狀受贈儀式」，由吳敦義親授郭台銘榮譽狀，該榮譽狀內容指出，「郭台銘『同志』，創業有成，熱心公益。郭同志於105年10月25日鑒於本黨財務拮据，以『黨員』身份，特別以其年高德劭之母親郭初永真女士名義，以新台幣4500萬元無息借予本黨作為週轉之用，今逢郭台銘「同志」入黨第50年，特別贈送榮譽狀以表彰其愛黨情懷與貢獻，特此感謝。」

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