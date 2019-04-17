是否參選總統仍不表態 郭台銘僅稱：媽祖託夢叫我出來

2019-04-17 12:14

〔記者賴筱桐／新北報導〕傳出有意參選2020總統的鴻海集團董事長郭台銘，今天上午至「發跡廟」新北市板橋區慈惠宮參拜，他表示，媽祖幾天前和他託夢，請他要替台灣人民做事、幫助年輕人，他口口聲聲說：「媽祖叫我要出來！」但媒體追問是否宣布參選總統，他則不願回應。

郭台銘表示，今天他重回出生的地方，當初國民黨到台灣，是媽祖收留他們全家人，他銘感於心，不管他到世界什麼地方，都誠心信仰媽祖，媽祖一直在身邊保祐他。

郭台銘說，2020的選舉很重要，媽祖幾天前向他託夢，告訴他應該替老百姓多做好事，給年輕人希望，維持兩岸和平，對台灣社會做更多事情，只要和平繁榮，經濟自然會好，經濟好，媽祖廟會越蓋越大間，有更多的信眾參拜。

郭台銘表示，媽祖告訴他一定要用他的力量幫助年輕人，「媽祖叫我要出來，做一些事情」，出來不是為了賺錢，不是為了個人私慾享受。媽祖把他當作乾兒子照顧，祂說，「你就要為台灣人民做更多的事情」，因此一定會遵守媽祖的指示。

郭台銘致詞完畢後，現場高呼「選總統」，媒體追問是否宣布參選總統，郭台銘沒有正面回應，快步上車離開。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/