郭台銘考慮選總統 顏擇雅：台灣想選傷害台美關係的人？

2019-04-17 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘昨鬆口表態考慮參選總統，會在這兩天內做出決定。對此，作家顏擇雅說，過去鴻海允諾給予美國威州人民大量工作機會，但目前威州的計畫進度落後，郭台銘若要選總統，台灣人民應該想想是否要一個騙美國優惠、傷害台美關係，危及美國人生命財產安全的候選人。

顏擇雅今天在臉書上表示，鴻海2年前承諾能夠為威斯康辛州創造1萬3000個工作機會，威州破例為鴻海放寬環保標準，也給了許多捐稅上的優惠，但事後鴻海招認，由於美國人力成本太貴，無法創造1萬3000個工作機會，這理由是荒誕的，郭台銘給承諾前為何沒調查清楚當地人力成本？顏擇雅說，而且鴻海的威州計畫目前看來進度落後，鴻海開發案還可能為周邊帶來洪災，美媒都在等著看，開工後又會製造多少工作機會，是否值得威州給那麼大的讓步，既犧牲稅捐又升高洪災風險。

顏擇雅指出，郭台銘一向自詡真男人，真男人不就應該講話算話嗎？如果真無法實現，也應誠實揭露，並且和威州重談條件，這也是真男人該有的作法。顏擇雅說，從沒聽說鴻海有接班計畫，郭董卻突然說要選總統而且還是現在，威州計畫的緊要關頭，落跑意味太強了，不像真男人。

顏擇雅強調，如果郭董真要選，台灣選民就應該三思，希望選出的總統是一位說大話騙美國人給一大堆優惠，無法實現就落跑的企業家嗎？這對台美關係是多大傷害？何況他的投資計畫還危及美國人生命財產安全。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/