郭台銘參選2020 ？ 朱立倫這麼回應……

2019-04-16 20:32

〔記者翁聿煌／新北報導〕2020總統大選群雄並起，鴻海集團董事長郭台銘也傳出有意角逐，媒體今天問前新北市長朱立倫怎麼看？朱立倫回應，國民黨一定要海納百川，2020國民黨一定要贏。

朱立倫今晚赴中和福和宮參加「山西高平神農炎帝聖駕巡境賜福」活動，受到地方人士歡迎，有人在大殿高喊「選總統」，被朱立倫以眼色制止，希望不要影響到儀典進行。

朱立倫走到正殿外，媒體追問，郭台銘表示有意參加2020，會不會讓原本就宣布參選的朱立倫覺得競爭更激烈？朱立倫並未直接表態，他說，2020台灣一定要贏，中華民國一定要贏，「所以我們要海納百川，以正面態度，告訴所有台灣民眾，國民黨是做正事、幹正事，做大事、幹大事的政黨」，一定要以正面態度來應對。

媒體追問朱立倫，面對這麼多挑戰，自己會不會更有信心？朱立倫說，「我很正面態度，我們國民黨一定要海納百川，告訴台灣民眾我們是做大事、做正事。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/