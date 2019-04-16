郭台銘參選總統？盧秀燕：相信郭董與國民黨有合作空間

2019-04-16 10:54

〔記者張菁雅／台中報導〕鴻海董事長郭台銘今日表示，是否參選總統，這兩天會作決定。對此，台中市長盧秀燕表示，郭台銘參選將是「震撼彈」，他長年來拚經濟有成效，是台灣人民想要尋求的方向，郭董如果要參選，會獲得相當多人的支持，相信郭董與國民黨會有合作空間。

盧秀燕今日在市政會議前接受媒體訪問，針對郭台銘若參選總統，盧秀燕表示，這是「震撼彈」，郭董長年來拚經濟，非常有成效，是台灣人民想要尋求的方向，郭董如果參選，會獲得相當多人支持，國民黨應好好思考，如何協調出符合民意的人選。

盧秀燕也說，相信郭董與國民黨會有合作空間，大家合作產生好的國家領導人，帶領國家走向拚經濟、維護國家安全，環保政策正確、永續發展的方向。

至於國民黨初選方式，盧秀燕強調，她一向彈性、沒有意見，只要能夠符合大多數民意與黨意，就是她的意見；她是「open-minded」，只要能為台灣做事、符合民意，她都支持，郭台銘、高雄市長韓國瑜及前新北市長朱立倫都是很好的人選，而到底誰能出線，還要看民意。

另外，針對韓國瑜「3任台大法律系總統毀台灣經濟」，盧秀燕指出，她就是見證人，在台灣發展過程當中，可以發現物價指數連年調升，薪資水準卻倒退10、20年，換句話說，生活越來越貴，所以過去的國家經濟發展是否正確、做得好不好，人民的心裡自有一把尺。

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