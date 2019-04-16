是否宣布參選總統？郭台銘：「這兩天會決定」

2019-04-16 08:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕鴻海董事長郭台銘今天被問及參選總統一事說，這兩天會決定。他強調2020年選舉決定台灣往後20年，他昨晚捫心自問一整晚沒睡，思考能為台灣年輕人做什麼事。郭台銘也說，如果要參加國民黨初選，絕對走正常程序，不接受徵召。

遠景基金會與美國哈德遜研究所今天共同舉辦「印太安全對話」研討會，談論如何深化台美關係，總統蔡英文、外交部長吳釗燮、美國前眾議院議長保羅‧萊恩均出席，萊恩將發表專題演講，台美議員也將在現場對談。

郭台銘繼昨天出席一整天的AIT活動後，今天再次現身在「印太安全對話」，關注台灣國際情勢。

郭台銘會前受訪時，被媒體問到昨天和美國人士見面後，有沒有思考「跳下來（選）為台灣做事？」郭台銘坦言，他昨天晚上一晚沒有睡，思考台灣安全，因為2020年選舉非常重要，起碼決定台灣往後20年的政治、國防、經濟走勢，也正好是全世界轉捩點；「所以，我還是問自己一晚，如果說是為了角逐大位大可不必，那要做事的話、要做什麼？」

郭台銘說，未來20年是現在20歲到40歲年輕人決定命運的時候，所以他捫心自問，怎樣能替年輕人做點事。

郭台銘說，今天這個論壇也很重要，牽涉亞太安全和經濟戰略對話，不管誰角逐大位都必須參與熱烈討論，不過「今天看來只有蔡總統參加」。

郭台銘也說，如果他要決定（參選），一定會經過初選程序；如果參加國民黨初選，一定會經過正常程序，「絕對不經過徵召」。

至於是否會宣布參選？郭台銘說，「今天開會再聽一天、或等一會再談」。是否這兩天會決定？他答「對對，最近這兩天，這是我想的」。

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