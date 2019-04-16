郭台銘參加黨內初選？國民黨：連「失聯黨員」都不符

2019-04-16 13:13

〔記者施曉光／台北報導〕鴻海董事長郭台銘今日鬆口表態有意參選總統，而且如果參選，一定會經過國民黨初選程序，國民黨中央上午一度對外說明郭台銘「目前為非黨員」，不過在一個小時後改口郭台銘是該黨的「資深黨員」，但在短短幾分鐘後撤回新聞稿，最新說法是郭在民國59年入黨，「黨齡已有50年」，據了解，郭台銘在2000年國民黨辦理黨員重登記時，並沒有參與登記，目前存在黨權問題，能否參與黨內初選，存有疑義。

黨內人士證實，郭台銘目前的狀況應該是「類失聯黨員」，「黨權是有問題」，由於郭一直很支持國民黨，因此黨中央將主動與郭台銘辦公室聯繫溝通。

國民黨副發言人黃心華也指出，國民黨在2000年辦理黨員重新登記時，因郭台銘事業繁忙，其所屬黨部並未能即時通知郭台銘本人辦理重新登記，以致郭認為至今仍具備黨員身分。

根據國民黨相關規定，所謂「資深黨員」是指年齡超過65歲以上黨員，無須每年再繳黨費，即具有參與黨內初選投票與被選舉資格的年長黨員，因此目前郭台銘應該不符「資深黨員」的資格，至於所謂「失聯黨員」，則是必須在2000年曾經參與黨員重登記並繳黨費，後又中斷繳費，才能被稱為「失聯黨員」，郭台銘目前應該是連「失聯黨員」的身分都沒有。

對於郭台銘考慮參選總統，並表示如果參選就會參加國民黨初選機制，國民黨副發言人黃心華表示，因為郭台銘尚未確認參選意向，無法評論此事。

黃心華強調，經過查證後，郭台銘確為國民黨資深黨員，於民國59年加入該黨，黨齡已有50年。他指出，國民黨在2000年曾經辦理黨員重新登記，郭台銘事業繁忙，其所屬黨部並未能即時通知郭台銘本人辦理重新登記，以致郭認為至今仍具備黨員身分。

他還說，郭台銘是國民黨忠貞且忠誠的黨員，民國105年黨內經費拮据之際，郭台銘以其母之名無息借貸4500萬元，讓國民黨黨務得以順利運作，凸顯郭台銘對國民黨的貢獻與支持。

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