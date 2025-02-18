中生訪團統戰爭議 台大社科院學生會長郭又睿罷免案「高票」通過

台大學生發起罷免社科院學會會長郭又睿，今天舉行投開票，罷免案最終獲得通過。（讀者提供）

2025/02/18 22:32

〔記者楊綿傑／台北報導〕馬英九基金會邀奧運桌球金牌馬龍等中國師生團訪台，卻一路引起統戰爭議，參訪台大時負責接待的台大社科院學生會，事後稱活動有特別意義引爆批評，台大社科院學生會長郭又睿遭提案罷免，今天在同意罷免票數碾壓不同意票下，罷免案通過。

中國師生訪台時談及世界12強棒球賽，把獲得冠軍的台灣冠上「中國台北」隊，遭到台大學生抗議，但社科院學生會後續在網路發文，認為整體活動具有特別意義，且支持交流等語，被酸「像國台辦的供稿」。後續5名台大社科院學生會會員包括李瑞霖、胡燁霆、林逸芸、楊東翊、李浚誼更領銜發起罷免案。

請繼續往下閱讀...

郭又睿罷免案今晚6時於社科院舉行投票開票作業，最終開出166票同意、18票不同意及3張無效票。李瑞霖說明，根據社科院學生會組織章程第22條規定，同意票數須大於不同意票且總票數超過該屆會長選舉總票數之50%，因此罷免案正式通過。

李瑞霖表示，馬英九基金會中國訪團爭議雖已歷經3個多月，在校園仍有一定程度的關注與討論，反映社科院學生對於學生自治具有高度期待，也彰顯了校園民主程序，在學生自治體制中扮演重要的課責角色。

但李瑞霖也提到，此次罷免案凸顯學生自治運作的部分瑕疵，包含社科院選舉委員會，未完全依照組織章程所規範之程序成立、社科院學生會組織章程長久以來無上網公開等，都需要在後續學生自治制度檢討與修訂中，被正式而嚴肅地面對與解決。

李瑞霖期許，此次的罷免案能成為日後校園民主的運作討論的具體參考案例。透過本案經驗，台灣大學乃至整體高教環境，都能重新審視學生組織的運作模式，進一步思考如何優化罷免程序、完善議事規範，讓每位學生都能在充分理解與有效參與中，逐步形塑更成熟且透明的校園民主文化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法