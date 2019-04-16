參選2020總統？ 郭台銘：我在思考自己能改變什麼

2019-04-16 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘今（16）日鬆口這2天會作決定是否參選總統，他在臉書發文表示，自己很認真的思考，若真的要做，自己可以改變什麼、做什麼，達成什麼，需先說服自己為何而戰，「我現在正在思考我應該做聰者、還是智者、還是明者」。

郭台銘表示，台灣被摒除在許多國際貿易協議外，造成台灣廠商在關稅及相關競爭基礎上最少都要多5%以上的成本，因此只有少數特殊國際競爭力的廠商才能活得好，影響中小企業甚鉅。中小企業不強，一般就業人口就減少，平均薪資就難漲，這都是經濟成長數據再美好也無法讓大家覺得有感的原因。

郭台銘說，今日自己在會議中提問，要加入這些協議的關鍵鑰匙是在華府還是北京？結果卻被已讀不回，「所以只有走人，談什麼區域大戰略，若連問題都不知道，還談什麼戰略？」、「還是回來和民眾談話，比較實在」。

郭台銘回顧，自詡創業45年來，面對各種挑戰都有，面對下決定，做決策時從不逃避、義無反顧，但現在卻躊躇不前。郭台銘說，這一個月以來，許多人有備而來，帶來國際局勢分析、區域經貿調查以及許多數據指標，對於他們的用心與細心深感敬意與謝意，「重點是他們都不是求名求利的年紀與地位了，所以當我笑笑想要帶過一些敏感話題時，我看到他們眼中的無奈與失落」。

郭台銘強調，自己真的不是擔心會失去什麼，而是真的很認真的想，若真的要做，自己可以改變什麼、做什麼，又能達成什麼？「尤其是對現在20歲的年輕人，國際上兩權相爭，科技改變世界，全球化競爭的襲擊下，2020之後的領導方式，關係了他們未來的20年」。

郭台銘指出，當過領導者的人都明白，天下沒有百分百的完人，只有在某個局面下適不適合的人，因為每個人的背景、歷練、專長、人脈網路、見識、邏輯思維與人生信仰都不同，在公司自己說了算，但站在台灣的立場上，那是不同的折衝與說服的過程，「我適不適合，除了大家的看法，最重要的是我需先說服自己為何而戰才能在未來的路上無所畏懼，勇往直前」。

郭台銘說，自己看臉書留言，有人要他找高雄市長韓國瑜，有些要韓國瑜找他，因此昨天才和媒體說大家覺得他很適合。郭台銘強調，看到現任總統和前任行政院長的狀況，所有國民黨有機會的選舉人真的要警惕：「立不了制度，無以服人，作用力越大，反作用力越大」、「不要為了選舉陪葬所有，選舉候選人和政黨競爭要朝向對中華民國良性發展有助力」、「這和我要不要做無關，是為了走一條長遠的路。對一條我們的年輕人有希望的路」。

郭台銘表示，今天有人傳了密宗的偈語給他：「聰者－稍安勿燥覓樑楝；智者－三思謀定而後動；明者－和平運轉待解凍」、「我現在正在思考我應該做聰者、還是智者、還是明者」。

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