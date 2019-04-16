阿扁在裝病？醫生駁斥：政治辯論OK但答不出100減1

2019-04-16 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕保外就醫中的前總統陳水扁，因經常在臉書「新勇哥物語」評論時事，近期又貼出與年輕女孩的自拍，遭外界質疑是否「手不抖了」。對此，陳水扁醫療小組成員、主治醫師陳順勝認為這種質疑相當無聊，因為全國各院與醫學專家都診斷確立，事實上阿扁連100-1是多少都答不出來，「在政治問題方面，阿扁回復得很好，其他方面好像白痴，很奇怪。」

據《聯合新聞網》報導，陳順勝指出，阿扁手會抖是經過全國各醫院、各醫學中心專家診斷確立，這是由類巴金森症候群症狀中一種「肌力張力不全」的病症所引起，經過多年治療，教阿扁訓練自我控制後，至今阿扁的手雖然仍會發抖，但已好轉許多。

陳順勝強調，阿扁的病情其實重點不在手抖，而是他在「政治外的生活性問題」的邏輯仍有障礙。這兩年來醫療小組以口傳歷史、台北市政府醫療史回顧等內容刺激治療下，阿扁個人擅長的政治辯論能力恢復得很快，不只能講得頭頭是道，連枝微末節都能講得一清二處，但如果問他100減1是多少，他就答不出來。

陳順勝說，「在政治問題方面，阿扁回復得很好，其他方面好像白痴，很奇怪」，例如他曾經叫阿扁右手比兩指，左手比三指，結果阿扁左右手分不清，得從孫女是左撇子這件事，繞了一圈再聯想對應到自己的手。而如果拿眼鏡問他這是什麼，阿扁則會說這是「掛在眼睛上的東西」，思考許久才答出是眼鏡。

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