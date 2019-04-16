控阿扁頻踩紅線 國民黨赴監院遞交糾彈陳訴書

2019-04-16 10:57

〔記者謝君臨／台北報導〕針對前總統陳水扁保外就醫，立法院國民黨團認為，陳多次挑戰法規，進行無關病情治療的政治性活動，且其身心健康已有明顯改善，法務部矯正署及台中監獄監卻怠忽職守，視國家典章法制如無物，顯已違法失職，今赴監察院遞交糾彈陳訴書，要求糾正矯正署及中監，並彈劾矯正署長黃俊棠、中監典獄長邱鴻基。

今天上午10點，國民黨團書記長吳志揚、立委林德福、黃昭順、呂玉玲、沈智慧、廖國棟、林奕華等人，至監察院遞交陳情書，除了高舉「阿扁踩紅線、司法丟顏面」、「放任陳水扁、法務部瀆職」、「阿扁任我行、政府莫法度」等標語，並在監院內高喊：「陳水扁關回去、貪污犯關回去」。

吳志揚說，我們的訴求非常簡單，是讓現在生龍活虎、口出狂言、干涉政治、無所不做的陳水扁，立即關回監獄，我們認為陳目前的身心狀況，其實比很多受刑人還要好，他沒有保外就醫的理由。

吳志揚表示，陳水扁一再違反中監對他設立的行為規範，包括不涉及政治，不站台，不演講等，但陳卻一再違反，紅線一直在踩，現在甚至把紅線拿給陳，要他自己畫，這樣明顯失職的矯正署及台中監獄，我們沒有辦法接受。

吳志揚強調，如果一個國際認證的貪污犯可以這樣稱病，到處趴趴走，還要議論藍綠兩黨政治，可以狂罵韓國瑜25分鐘，這麼有力氣，為什麼不關回去，他在外面趴趴走一天，就是對司法嚴重的傷害。

國民黨團認為，矯正署、中監對於陳水扁保外就醫引起的爭議，處理不當，導致受刑人及一般社會大眾均質疑「司法不公」、「特權」，嚴重影響政府形象。對於此一違法失職的行為，應予糾正。此外，矯正署、中監等官員則視國家典章法制如無物，顯已違法失職，應予糾正彈劾。

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