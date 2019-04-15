韓國瑜批台灣鬼混20年 他用阿扁與強人合照打臉反嗆

2019-04-15 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜多次批判台灣鬼混20年，他在出席全球玉山經濟論壇時，更批評台灣鬼混了2、30年，3個台大法律系幹了台灣總統，台灣的經濟已經殘廢了。對此，資深媒體人黃創夏貼出前總統陳水扁與俄羅斯總統普廷的合照，反嗆韓完全踐踏別人「鬼混20年」，並不能證明自己就是「英明神武」。

韓國瑜2月中參加產業論壇時表示，「台灣整整鬼混了20多年」，指稱回首這些年來，從亞洲四小龍的老大退步到如此地步，讓人無法接受。這說法當時即被斥為謠言，並被多位專家學者打臉。目前在美國訪問的韓國瑜，美西時間4月13日下午出席全球玉山經濟論壇，會後受訪時嗆說，過去3任總統都是台大法律系的，但他們幹完後，「台灣經濟跟競爭力基本上已經殘廢了，這20多年來，台灣鬼混得很厲害。」言論再度引發討論。

對此，黃創夏在臉書表示，他無法認同韓國瑜的「鬼混說」，強調大家可以説別人努力的不夠，但是踐踏別人「鬼混二十年」，並不能證明自己就是「英明神武」！他更指出，台灣在惡鄰虎視眈眈下，武器並非都靠美國，科技也非都靠日本，他並貼照片指出，潛水艇最核心且最艱難的「真圓壓力艙」是過去20年內，中鋼公司和台船公司的技術成果，且就放在高雄市境內公開展示，「如果是一個懂得「尊重專業」的市民大家長，絶對不會茫然無知！」

黃創夏意有所指地說，這個「真圓壓力艙」的成就，是沒有岳父岳母照顧，可以遊蕩17年的中鋼公司和台船公司的員工共同努力的成績，而技術指導來自「俄羅斯」和「瑞典」還有「丹麥」，不是來自「美、日」。

他並透露，「之所以有俄羅斯的技術指導，就是因為1995年的小小的台北市長（陳水扁）和更小的聖彼得堡副市長（普廷）建立了交情，那時的陳水扁仍然只是在野黨，而且壓根沒有想要選總統，仍然會替台灣爭取更多的機會！」

黃創夏也暗酸韓國瑜，表示「這張照片，陳水扁從來沒有回到台灣後就四處宣傳誇耀自己的偉大。是2000年以後，陳水扁當選了總統，而普廷也成了強人，俄羅斯的媒體才公布出來」、「因為這個淵源，台灣的國安團隊才能完成後續的交流和牽線！」

他最後強調，雖然自己「討厭陳水扁是眾所皆知」，但他不認為該給公道的，可以視而不見。

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