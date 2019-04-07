阿扁又開口了：籲「蔡賴配」或「賴蔡配」同時納入全民調

2019-04-07 21:50

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨總統初選僵持不下，蔡英文遭遇賴清德挑戰，讓許多民進黨支持者焦慮，前總統陳水扁今晚在群組貼出訊息，指眼睜睜地看到兩強相爭，可能引發火車對撞，他呼籲除了黃金搭檔「蔡賴配」，也不應排除「賴蔡配」的可能，請2人省思將「蔡賴配」或「賴蔡配」同時納入全民調。

陳水扁表示，民進黨2020總統候選人提名初選，如果5人小組協調不成，媒體觀察認為4月10日中執會難免一番激戰，結果難料。一旦進入初選全民調將一翻兩瞪眼；停止初選交由臨時黨代表大會徵召提名，也將破壞20多年來好不容易建立的民主初選制度。

阿扁說，如今傳出賴揆不可能接受副手搭檔，而蔡總統也不可能放棄尋求連任成功，眼睜睜地看到兩強相爭可能引發火車對撞，這都不是雙方陣營所願意看到的美滿結局。

阿扁強調，如果蔡賴都想「承擔」，而賴院長也說「戰士沒有選擇戰場的餘地」，雙方何妨各讓一步，審慎思考雙贏的最佳策略？參酌當年蘇貞昌院長，如今可以接受當年蔡副院長變成今天蔡總統提名的閣揆；南非白人總統戴克拉克也願意出任黑人總統曼德拉的副總統。

阿扁說，除了黃金搭檔「蔡賴配」，也不應排除「賴蔡配」的可能。敬請二位民進黨最強而有力的總統候選人，重新省思可否同意將「蔡賴配」或「賴蔡配」同時納入全民調，看哪種搭檔最能夠贏得總統大選？

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