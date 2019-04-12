又被質疑手抖是裝的？阿扁親拍片證明右手1秒狂震6.6次

2019-04-12 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁日前在臉書粉絲專頁PO出與3名女子的自拍照，遭外界質疑手抖症狀恢復，不過阿扁今晨發一段影片，表示自己的「手抖症」是神經病變所引起，而且「不可逆」，他在影片前伸出雙手，強調自己的右手每秒抖6.6次。

前總統陳水扁臉書粉絲團「新勇哥物語」今晨PO出一段影片，阿扁親自向外界解釋自己的手抖狀況，陳水扁提到，最近外界又在質疑他的手抖是裝出來的，但不論是台北榮總、台中榮總還是高雄長庚，每份診斷證明書都有提到這狀況，他在影片中稱「這是不可逆、吃藥也不會好的，因為這是腦神經病變造成。」

阿扁指出，在就醫期間，為了檢查手抖症狀，院方用了很多儀器，甚至電擊手到頭部，最終證明他的右手抖動一秒鐘高達6.6次。

最後陳水扁在影片中伸出他的雙手給大家看，陳水扁左手正常，但右手大拇指卻持續抽動，他強調：「如果大家不信，可以把雙手懸空並往前伸直，看能不能像阿扁一樣每秒抖動6.6次」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/