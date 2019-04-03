將上台演講反擊 陳水扁：5/9人生最後一個公開活動

2019-04-03 09:10

〔即時新聞／綜合報導〕針對國民黨立委費鴻泰、黃昭順及台南市議員謝龍介向法院控告中監典獄長等人違法，前總統陳水扁2日深夜在臉書表示，將全力反擊，並預告他將於5月9日參加凱達格蘭基金會感恩募款餐會，屆時也將上台演講，並接受媒體攝影採訪。

費鴻泰、黃昭順等國民黨立委，因不滿陳水扁在臉書透過「新勇哥物語」《阿扁踹共》，大罵高雄市長韓國瑜25分鐘，1日到台北地檢署控告蔡清祥、台中監獄典獄長邱鴻基、矯正署署長黃俊棠犯瀆職罪。台南市議員謝龍介2日也到台北地檢署指控前總統陳水扁、與前行政院長賴清德涉嫌違反選罷法。

陳水扁2日晚間在臉書對此提出反擊，強調自己從未從事競選造勢活動，也沒有接受媒體攝影採訪，並指賴清德1年多來也未與他見過面，何來交換條件？並反酸謝想像力太豐富、選輸不檢討自己卻檢討別人等。

陳水扁在臉書發出的影片也預告，他5月9日晚間將出席於台北大直典華舉辦的凱達格蘭基金會感恩募款餐會，並說自己屆時一定會上台演講、談政治，以及接受媒體攝影採訪，並敬邀大家陪伴他參加人生最後一個公開活動。

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