柯文哲談陳水扁 「當年如果不是我大力營救他早就死在獄中」

2019-02-22 13:56

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲今日中午接受廣播節目主持人黃光芹專訪，被問到白綠合作重啟的可能，柯文哲表示，有時不只講黨派，要講人情事故，有私交還是會幫忙，例如民進黨新北市立委候選人余天如果需要站台他就會去。柯也提到，前總統陳水扁不會罵他，因為他算起來也是陳水扁的恩人，「當年如果不是我大力營救，他就死在獄中了！」

主持人問到白綠合作之後的可能，柯文哲表示，一百件事情不可能都不合作，合作其實有時候還是要私下的交情，他舉例，他與余天、民進黨立委莊瑞雄等人和交情不錯，如果對方有需要開口，他一定站台，人活在世界上都有親友，邀他站台他還是會去，「除非民進黨不准讓柯去」，不然的話拜託他還是會去。

主持人問，所以因為這樣去探視阿扁？柯文哲則說，畢竟陳水扁「當過一任市長，兩任總統，他是一個資料庫，很多東西可以問他看法。」

柯也自爆兩人交情匪淺，「我跟阿扁還有特殊關係，我是他的醫生，他也不太會罵我，因為他是南部人（性格），給人家幫助過，老實講，當年如果不是我大力去營救，他已經死在獄中了，因為氣死，自主神經斷掉」。

柯文哲說，「看起來人家以為他（指阿扁）是裝病，其實他真的是恨到（神經）全都壞了。」至於上週拜訪前總統李登輝，柯文哲表示，不管喜不喜歡李登輝這個人，李還是厲害的角色，值得可敬的對手，有相當強的信念，「他對我很好」。

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