中市准統一遊行！盧秀燕強調依法審核 網友戰爆

2019-04-13 08:27

〔即時新聞／綜合報導〕「中國和平統一促進會」今在台中市舉辦「和平統一大遊行」，各民團為此也發起「413護台抗中！反制統促大遊行」因應。至於核准統促會遊行的台中市府遭到各界砲轟，台中市長盧秀燕對此昨夜在臉書PO文回應，「集會遊行法是台中市政府與警察局唯一審核的標準」，只要遵守集會遊行法和中華民國相關法律，中市府和警局會依法保障集會和言論自由。不過多數網友不領情，紛紛砲轟盧秀燕。

盧秀燕臉書粉專PO文表示，遊行准駁與否，中華民國法律是唯一的標準，強調台中市政府與警察局唯一審核的標準是集會遊行法。市府和警局不會刻意放水、也不會故意阻撓。另外也搬出大法官釋憲445號，指政府不得預審集會遊行內容；至於遊行過程，主辦單位應確實維護秩序安全；遊行内容也不得牴觸我國法律，否則執法單位絕不寛貸。

對於盧秀燕回應，有網友支持盧秀燕的論點，認為「中央政府不應兩套標準」，「支持市政府的決定」。不過多數網友不認同，桃園市議員王浩宇先前跳出來爆料有警車為統一遊行開道，他在底下留言說，「消失兩天，您終於出現了。盧秀燕市長，我在此嚴重警告妳，允許親共團體在台灣的土地上破壞台灣主權、傷害中華民國，是出賣國家的行為。希望國民黨不要做中共的馬前卒，可以硬起來清楚表態。再次呼籲您撤回遊行許可，所有台中人都在看。」

許多網友也留言質疑「言論自由不是拿來讓敵人侵門踏戶的好嗎？」「你去歐洲辦支持納粹的遊行，說是言論自由...」「聽到台中市居然在辦這種消滅自己國家的活動。我真的不相信這個世界上有比你更愚蠢的公職人員...」還有網友以「集會遊行法」第4條「集會遊行不得主張共產主義或分裂國土」打臉盧秀燕。

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