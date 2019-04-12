沒公布的施政民調曝光 5成5高雄市民不滿的原因是「市長宣傳多／說大話」

2019-04-12 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕本月3日高雄市政府研考會公布高雄市長韓國瑜就職百日施政滿意度調查，滿意度達61.3％，不過由於當天並未同步公布不滿意度，也引發外界質疑。今天高雄市議員邱俊憲在臉書上公布完整調查結果顯示，30%高雄市民不滿意韓國瑜的施政原因，有超過5成的市民認為「市長宣傳多/說大話」，而回答滿意的市民中有15.5%市民「經詢問後，說不出任何原因」。

據高雄市府研考會委託山水民意研究調查的《高雄市政府107年施政滿意度民意調查》顯示，韓國瑜上任3個月的施政表現，有25.4%市民表示「非常滿意」；35.9% 市民表示「還算滿意」；19.2%市民表示「不太滿意」；10.8%市民表示「非常不滿意」；8.7%市民「未表態」。

對61.3%回答「還算滿意」與「不太滿意」的市民來說，滿意的原因有38.3%市民認為「經濟活絡推銷產品」；35.5%市民認為「市長認真關心市民」；17.6%市民認為「道路平整建設好」；15.2%市民認為「推動觀光與城市行銷好」；6.3%市民認為「市政進步政見落實」，也有15.5%市民「經詢問後，說不出任何原因」。另外，本題可複選。

對30%回答「不太滿意」與「非常不滿意」的市民來說，55.3%市民認為「市場宣傳多/說大話」；28.0%市民認為「未感受是正進步/證件未落實」；11.7%市民認為「經濟表現差」；5.2%市民認為「政治立場不同」，也有13.5%市民「經詢問後，說不出任何原因」。本題同樣可複選。

在「觀光客人數有沒有增加」一題上，26.4%市民認為「增加很多」；39.0%市民認為「有些增加」；18.2%市民認為「沒有增加/持平」；1.8%市民認為「減少」，14.7%的市民未表態。在「各商圈夜市逛街購物的人潮有沒有增加」一題上，則大致與上題呈現相同的分布，分別為27.0%、35.6%、19.7%、3.0%、14.7%。

在「市政府團隊在推廣各項農漁產品方面的表現」滿意度問題上，有24.1%市民表示「非常滿意」；45.0% 市民表示「還算滿意」；12.0%市民表示「不太滿意」；5.3%市民表示「非常不滿意」；13.7%市民「未表態」。

在「贊不贊成高雄市與大陸各城市進行交流」問題上，有27.8%市民表示「非常贊成」；43.4% 市民表示「還算贊成」；12.0%市民表示「不太贊成」；10.4%市民表示「非常不贊成」；6.5%市民「未表態」。

在「對韓國瑜市長未來4年的施政表現，有沒有信心」問題上，有30.8%市民表示「非常有信心」；36.8% 市民表示「還算有信心」；15.1%市民表示「不太有信心」；9.9%市民表示「完全沒有信心」；7.4%市民「未表態」。

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