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中國認知戰、滲透威脅 林右昌：民進黨為守護、領導台灣第一品牌

民進黨秘書長林右昌今日參與民進黨第二十一屆第一次全國黨員代表大會。（記者方賓照攝）

民進黨秘書長林右昌今日參與民進黨第二十一屆第一次全國黨員代表大會。（記者方賓照攝）

2024/07/21 13:35

〔記者林哲遠／台北報導〕民進黨第二十一屆第一次全國黨員代表大會今（21）日下午登場，也是兼任黨主席的總統賴清德就職後的首次全代會。民進黨秘書長林右昌受訪時表示，目前台灣碰到內外挑戰的課題，在立法院碰到了法律上的挑戰；在地方上看到中國對台灣的侵擾、意圖從未改變，本次全代會的主軸是守護台灣，民進黨要作為守護與領導台灣的第一品牌。

林右昌表示，民進黨是守護台灣的第一品牌，守護台灣的自由民主、國家安全、生命財產與台灣的未來。政黨並非一個選舉機器，而是執政價值的發動機，未來會擴大民進黨執政的社會基礎，主動積極地與全台灣的NGO的社團、進步的社會倡議團體進一步的連結， 解決社會所面臨的挑戰與問題，讓台灣人民能有一個更好的生活環境。

針對本次大會主軸，林右昌說，這次全代會的主軸是守護台灣，民進黨是守護台灣的第一品牌，目前台灣碰到內外挑戰的課題，在立法院碰到了法律上的挑戰；在地方上看到中國對台灣的侵擾、意圖從未改變，從過去的砲彈、飛彈與銀彈，到現在的認知戰、滲透威脅、飛機與軍艦天天的侵擾，時時刻刻都是存在的，人民的感受也是非常真切。

此外，面對媒體追問，本次中常會選舉被外界視為「新賴系」時代的來臨，林右昌回應，民進黨是一個有制度的民主政黨， 兩年一次的全代會，一直都非常有次序地進行，選舉只是過程，重要的是政黨價值在哪，民進黨要作為領導台灣、守護台灣的第一品牌，所有黨公職都要一起努力，選舉是黨內內部民主程序，每次都很順利。

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