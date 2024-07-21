中國認知戰、滲透威脅 林右昌：民進黨為守護、領導台灣第一品牌
2024/07/21 13:35
〔記者林哲遠／台北報導〕民進黨第二十一屆第一次全國黨員代表大會今（21）日下午登場，也是兼任黨主席的總統賴清德就職後的首次全代會。民進黨秘書長林右昌受訪時表示，目前台灣碰到內外挑戰的課題，在立法院碰到了法律上的挑戰；在地方上看到中國對台灣的侵擾、意圖從未改變，本次全代會的主軸是守護台灣，民進黨要作為守護與領導台灣的第一品牌。
林右昌表示，民進黨是守護台灣的第一品牌，守護台灣的自由民主、國家安全、生命財產與台灣的未來。政黨並非一個選舉機器，而是執政價值的發動機，未來會擴大民進黨執政的社會基礎，主動積極地與全台灣的NGO的社團、進步的社會倡議團體進一步的連結， 解決社會所面臨的挑戰與問題，讓台灣人民能有一個更好的生活環境。
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針對本次大會主軸，林右昌說，這次全代會的主軸是守護台灣，民進黨是守護台灣的第一品牌，目前台灣碰到內外挑戰的課題，在立法院碰到了法律上的挑戰；在地方上看到中國對台灣的侵擾、意圖從未改變，從過去的砲彈、飛彈與銀彈，到現在的認知戰、滲透威脅、飛機與軍艦天天的侵擾，時時刻刻都是存在的，人民的感受也是非常真切。
此外，面對媒體追問，本次中常會選舉被外界視為「新賴系」時代的來臨，林右昌回應，民進黨是一個有制度的民主政黨， 兩年一次的全代會，一直都非常有次序地進行，選舉只是過程，重要的是政黨價值在哪，民進黨要作為領導台灣、守護台灣的第一品牌，所有黨公職都要一起努力，選舉是黨內內部民主程序，每次都很順利。