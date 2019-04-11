武統學者李毅撞臉「這位官員」 網笑：不要抓錯了

2019-04-11 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國武統學者李毅受邀來台演講，移民署認為他以觀光名義申請來台，卻從事政治活動，今（11日）中午正式註銷他的入出境證。對此，有臉書粉專仔細觀察李毅照片，笑稱他根本撞臉高雄市觀光局長潘恆旭，其他網友也對此笑稱「一起遣送出境」、「怕抓錯不然兩個都抓起來好了」。

中國和平統一促進會本月13日將於台中舉辦遊行，還邀請了近年來積極鼓吹武力統一台灣的中國武統學者李毅，引起社會一片譁然，移民署也火速註銷李毅的入出境證。

對此，臉書粉專「打馬悍將粉絲團」將李毅和潘恆旭的照片合成，發文表示「有人覺得潘恆旭跟李毅長很像嗎」？民進黨立委王定宇也在臉書發表了兩人合成照，開玩笑表示「一個是『李毅』，一個是『潘恆旭』，我覺得...應該要提醒移民署邱豐光署長，不要驅逐錯人了！」最後還hashtag標記表示「也真的太像了」！

對此，網友紛紛留言表示「來場滴血認親」、「搞不好真是親兄弟」、「禿頭無罪」、「難怪覺得兩人很眼熟，又是同路人」、「可以買一 送一 ，一起帶走嗎？」、「怕抓錯不然兩個都抓起來好了」、「一起遣送出境」、「像不像三分樣，統共的心倒是一模一樣」、「都是中國人不要分那麼細」。

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