武統學者李毅來台演說 移民署：限令今天出境

2019-04-11 17:24

首次上稿15:32

更新時間17:24

〔記者王冠仁／台北報導〕中國和平統一促進會本月13日將於台中舉辦遊行，還邀請「旅美社會學家」李毅發表演說；不過外界發現李毅其實是中國學者，近年來積極鼓吹武力統一台灣。移民署認為他以觀光名義申請來台卻從事政治活動，今天中午正式廢止他入出境證。最新消息，警方已經在台中找到李毅。

移民署說，李毅以旅居海外大陸地區人民身分，以觀光事由於去年8月向移民署申請一年多次入出境證，並持證來台；不過，依規定，中國人民以觀光事由來台不得參加政治性質公眾活動、不得接受邀請發表演說。移民署與陸委會審查後，依「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」第16條規定，廢止其入境許可，並限令其本日出境。

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