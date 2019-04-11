中國武統學者李毅曾3度來台 陸委會：註記後嚴審

2019-04-11 18:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國和平統一促進會週六（13日）在台中舉辦遊行，還邀主張武統的中國學者李毅擔任論壇主講人，已遭內政部移民署限令李毅今天出境。不過，李毅曾3度來台，這次是第4度來台，並在4月9日入境，陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，李毅均以第三類觀光申請來台，若移民署沒有特別註記，「就沒辦法拒絕他入境」。

邱垂正表示，經移民署了解，李毅具有美國長期居留證件，是以觀光申請來台自由行，中國人士來台不得從事與許可目的不符活動，自由行依規定不得參加任何政治性質活動，包括遊行與抗爭，陸委會依照規定，建請移民署廢止入境許可，註銷出入境證件，予以註記，未來再度申請來台時將予以嚴審。

不過，李毅曾稱2016台灣總統大選來台觀選、2017年5月來台見白狼張安樂、2018年九合一選舉時已經3度來台，此次是第4度來台。對此，邱垂正解釋，按相關規定，李毅若是申請來台專業交流，陸委會就可以把關，但過去李毅均以第三類觀光申請來台，如果移民署沒有特別註記，「就沒辦法拒絕他入境」。

邱垂正強調，中共領導人習近平提出「習五條」，並持續推動「一國兩制台灣方案」的作為，少數國人雖予以呼應，配合在台舉行相關活動，陸委會呼籲全體國人，要堅守國家主權與自由民主價值，這才是台灣共識、才是捍衛中華民國。

他指出，陸委會作為主管機關，不歡迎不尊重台灣主流民意及兩岸現實的中國人士，在台推銷「習五條」，也希望民眾不要參加為中共主張背書活動，落入中共統戰陷阱。「對於陸方來台參與相關活動的人士，都會加以限制、不准入境。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/