限期離境！中國武統學者李毅行蹤不明 移民署找不到人

2019-04-11 18:50

首次上稿 17:33

更新時間 18:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕受台灣親中共團體邀請，持觀光護照到台灣演講的「武力統一」學者李毅，已經被內政部列為不受歡迎人物，不料，移民署中區事務大隊台中專勤隊派員去找李毅，卻遲遲找不到人，目前已經動員兩組人馬10多人，並請求警力支援，至於安排李毅在台食宿的統促黨也不願配合，李毅行蹤目前不明。

李毅是主張「武統」（武力統一）的中國籍學者，這次受台灣的親中共團體邀請，配合「支持統一」的遊行，將在台灣發表「維護和平統一前景，探索一國兩制台灣方案」演講，邀請李毅的親中團體，宣稱李毅是「旅美社會學家」，但實際上他不是旅美社會學家，而是中國人民大學的研究員，也是中國西北大學的教授，更是主張「武力統一」的中國學者。

李毅以觀光理由申請進入台灣，由移民署台北服務站核發入境許可，期限是15天，本月9日入境台灣，最晚必須於24日離境，內政部與移民署今天（11日）下午，以他宣揚「武力」，危害台灣國家安全等理由，由移民署台北服務站，撤銷他的入境許可證，撤銷的公文書，經高鐵送到台中專勤隊。

稍早傳出，台中專勤隊已找到李毅，並暫時將他留置等候遣返，不過，專勤隊副隊長李婉琦說，這是誤傳，專勤隊派出兩組人力，並尋訪統促黨在台中市的辦公室，卻都找不到李毅，目前李毅行蹤不明，專勤隊已經請台中市警局派警察支援，將從桃園機場著手，調閱監視器查明李毅的去向，儘速找到李毅並令其出境。

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