朱王挨轟卡韓 連勝文籲廣結善緣：勿幫韓國瑜樹敵

2019-04-11 16:53

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨天宣布不參選總統，也讓「卡韓」壓力轉嫁到有意參選總統的前新北市長朱立倫、前立法院長王金平身上。前副總統、前國民黨主席連戰今天出席活動，無論媒體如何追問此事，他都只回「託福託福」，國民黨中央委員連勝文則喊話說，如果大家的共識是推高雄市長韓國瑜選總統，就幫他廣結善緣，而不是攻擊其他參選者，製造韓國瑜更大壓力。

商界人士莊立平過去曾隨前副總統連戰赴中參與「連習會」，其創辦的網路平台「大師鏈」今天舉辦上線典禮，邀請國民黨榮譽主席連戰、青年發展基金會董事長連勝文、聯電榮譽副董宣明智、愛爾麗醫療集團董事長常如山、靖天集團總裁陸醒華、全僑邦聯總召集人王金祥，以及中企聯控股集團有限公司董事長馬鈞、香港區塊鏈協會創會主席梁捷揚、全僑邦聯總召集人王金祥出席，涵蓋台灣政商與中國、香港商界。

連戰到場時先被問及，「身體好點了嗎？」他回答說，「託福託福」，記者再追問，「怎麼看黨內初選？」、「會幫忙協調總統初選嗎？」、「朱、王有沒有拜會您？」、「支不支持徵召韓國瑜」，他都只回，「託福託福」，最後說了一句，「託大家的福」。

相較連戰的避而不談，連勝文則讚許吳敦義宣布不參選，能取得總統候選人信任、增加協調力道。對於是否需要更高輩分者來勸退朱、王，連勝文說，如果國民黨共識是推出最強候選人參選，像是韓國瑜，那就應該幫他廣結善緣，而不是幫他得罪人，無論是吳敦義或其他前輩都有不同貢獻，就算不見得支持這些人參選，也不要批評、攻擊、刺激其他候選人，這樣反而是幫韓國瑜製造更多問題。

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