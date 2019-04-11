大戰韓國瑜市府！王丹：跟豬打架一身泥

2019-04-11 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜9日晚間啟程訪美，即將在哈佛大學費正清中國研究中心「演說」，被中國民運人士王丹踢爆根本是「閉門座談」，隨後王丹與高雄市政府之間發生論戰。王丹今天發表這次吵架的感想，表示「跟豬打架，自己也一身泥。」

王丹目前為費正清中國研究中心的合作研究員，他今天在臉書上說，最近好幾位台灣朋友給他建議，不應該一直回嘴高市府，有失他的高度。王丹說，他能體會朋友勸說的好意，但他心中也感慨，台灣人有的時候真的是太溫良恭儉讓了，尤其是一些知識份子，太愛惜羽毛了。

王丹認為，這說起來是純良，實際上是軟弱，在台灣社會整體價值觀還有待提升的情況下，正方的軟弱實際上幫了反方很大的忙，因為確實有很多一般的民眾，不會去認真思辨，而更容易聽到音量大的聲音，不去回嘴，很多人就認為是你錯了，「不反擊，確實可以保全個人的清白和清靜，免得大量水軍的辱罵，但是對於社會進步，有益嗎？要知道，社會進步從來都是鬥爭得來的，不是忍讓得來的。」

王丹還說，自己也不喜歡跟這些亂七八糟的人鬥嘴，「跟豬打架，自己也一身泥。」但他覺得，有的時候，還是有些事情，比個人的羽毛重要，也有些事情不喜歡，也還是要做。

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