吳敦義表態不選總統 王陣營：競選公報必有王金平名字

2019-04-11

〔記者彭琬馨、邱燕玲／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨表態無意參選二○二○年總統，表態參選總統的國民黨立委、前立法院長王金平昨受訪指出，吳主席的說法已經確立他在大選中的定位，接下來就能以大公無私的立場啟動提名機制的建議，也能開啟各方面必要的協調。

王：可開啟各方必要的協調

王陣營表示，接下來王金平會持續按照既定步驟走。王陣營核心人士也強調，「未來競選公報上一定會有王金平的名字！」

對於韓粉力推韓國瑜成為國民黨的總統候選人，王陣營認為，韓在高雄還未受過考驗，他代表國民黨參選的風險性很高，香港行已跌了一跤，且民進黨力拱韓出來，就知民進黨認為韓「很好打」，民進黨對王金平絕口不提，就知他們最怕國民黨誰出來選。

吳敦義先前是否投入黨內總統初選動向不明，加上吳敦義與韓國瑜、朱立倫及王金平等人的會面宣告破局，王金平前天主張吳應儘早表態，若要選，與其他有意參選的人就不宜直接見面；若是不選，吳以黨主席的身分邀請他們見面，當然都一定樂於配合。

在吳敦義昨天表態無意參選明年總統後，王金平被問及是否與吳敦義會面？王金平說，會盡力聽從吳敦義的安排，也會盡力配合。對於未來初選、甚至徵召的時程恐會延長，是否感到更急迫的壓力？王表示，未來一切尊重黨中央的安排。

國民黨台南市黨部主委謝龍介拋出要連署黨代表、力挺國民黨徵召韓國瑜參選總統，王金平說，尊重謝龍介個人意願與作法。至於他是否會堅持參選到底？王金平僅說，一切遵照提名機制。

王陣營核心人士指出，吳敦義從未說過不選，甚至還保留要選的空間，現在吳敦義終於表態不選，對他們而言當然就是「少一個競爭對手」。

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