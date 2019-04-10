吳敦義不選2020 王金平：可啟動提名機制

2019-04-10 16:51

〔記者彭琬馨／台北報導〕國民黨主席吳敦義今在國民黨中常會表態不參選明年總統大選，吳敦義並強調，他的唯一目標是替國民黨推出能贏得總統大選的候選人。表態參選總統的前立法院長王金平今下午受訪時說，吳主席的說法已經確立他在大選中的定位，接下來就能以大公無私的立場啟動提名機制的建議，也能開啟各方面必要的協調。

王金平並說，一切尊重黨中央的安排；針對是否與吳敦義會面？王金平說，會盡力聽從吳敦義的安排，也會盡力配合。

被媒體問到國民黨台南市黨部主委謝龍介拋出要連署黨代表、力挺國民黨徵召韓國瑜參選明年總統大選一事，王金平是否會堅持參選到底？對此王金平說，尊重謝龍介個人意願與做法。至於他是否會堅持參選到底？王金平僅說，一切遵照提名機制。

國民黨主席吳敦義今表示，若他有意願參選總統，大可在去年11月24日九合一選舉勝選時就宣布參選，但他沒有這樣做，因為他「沒有這個意願」。

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