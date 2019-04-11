吳敦義表態不選總統 朱陣營：吳若要徵召韓國瑜 態度須明確

2019-04-11

〔記者林良昇、廖淑玲、林國賢／綜合報導〕國民黨主席吳敦義昨正式表態，無意願參選二○二○年總統。表態參選總統的前新北市長朱立倫昨繼續陪同大甲媽祖遶境，稱避談政治，不作回應；親朱人士認為，朱說過，徵召高雄市長韓國瑜，他全力支持，吳的表態有利於協調，但如要徵召，動作應該要更明確。

朱：媽祖行腳期間不談政治

朱立倫參與大甲媽祖遶境，昨天凌晨趕到虎尾北溪里擇元堂等候媽祖鑾轎，第一次為大甲媽祖抬轎、鑽轎腳，下午獲悉吳敦義宣布不選總統，朱只回應，媽祖行腳期間不談政治。不過，他也耐人尋味地說「腳很痠、心很靜，『會繼續走下去』」。

雖說不談政治，朱立倫昨除了進香行程，仍到雲林縣政府與雲林縣長張麗善服務處拜會，受到張麗善及地方人士的歡迎。

親朱人士認為，吳敦義表態不選確實有利於協調，會減少外界疑慮，畢竟不只朱、王，說不定韓國瑜也會懷疑吳是否別有用心，吳表態後，韓可能比較願意與吳敦義談。

親朱人士強調，朱立倫的態度不是問題，一直強調徵召韓國瑜他會全力支持，不可能改變，之前「吳朱會」破局，也是因為不知道韓是否願意接受徵召，所以沒有見吳的必要。

這位人士說，近期黨中央確實在營造要徵召韓國瑜的氛圍，卻遲遲未有實質要徵召的動作，如果沒有明確展現要徵召韓的態度，吳的表態恐怕也是白搭。

對於黨內有人認為朱立倫不退選是在「卡韓」，朱陣營人士說，關鍵是到底要不要徵召韓，以及韓的意願，朱立倫退不退不是重點，不是朱退了韓國瑜就會表態。畢竟朱、韓之前會過面，態度就是互相支持，兩人不是「零和」而是「加法」，韓不表態是與高雄承諾的種種考量，和朱沒關係，只是黨內很多人給不喜歡的人扣「卡韓」的帽子，這樣並不公道。

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