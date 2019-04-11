李文輝入府磋商雙城論壇談經濟 柯文哲：一起合作賺錢總沒爭議

2019-04-11 11:54

〔記者蔡亞樺／台北報導〕今年台北、上海雙城論壇計畫在7、8月在中國上海舉行，中國上海市台辦主任李文輝昨率團抵台，今早前往台北市政府拜會台北市長柯文哲，雙方閉門會談約半小時。會後，柯文哲受訪時表示，兩岸經貿關係密切，所以達成一個想法，透過雙城論壇把北台灣與長三角經濟做連結，「從最沒有爭議開始，大家一起合作賺錢總沒有爭議」。

今早10點左右，李文輝一人單刀直往位於台北市政府大樓11樓的貴賓室與柯會面，李文輝進入貴賓室前，媒體問是否能接受柯所提出的兩岸一家親、論壇何時舉辦等問題，李文輝並未作任何回應，快步走入貴賓室，會談到10點35分左右，李先走出來，被媒體問到敲定何時辦論壇，李揮揮手僅說，沒有沒有，隨即離開。

接著柯文哲步出貴賓室，接受媒體聯訪。媒體詢問雙城論何時舉辦、上海市長應勇是否會出席？柯文哲反說，「我怎麼會曉得」，但表示雙方有個想法，雙城論壇今年第10、11年舉辦，已經辦了許久，兩岸經貿關係密切，目前台灣人在中國大陸有200萬人，上海50萬、長三角約70萬人。

柯文哲說，兩岸溝通有相同語言，他每次接見外賓還需要有個翻譯，但跟他們（指中國）講話就不用可以直接講，因此語言溝通沒有障礙，既然經貿關係密切，就達成一個想法，台北上海雙城論談把北台灣、長三角經濟做一個連結，原則上雙城論還是辦，從最沒爭議開始，大家一起合作賺錢總沒有爭議。

媒體詢問是否跟隨高雄市長韓國瑜腳步，所以論壇要拚經濟？柯文哲說，這不叫拚經濟，他還是一樣態度，有交流才有善意、有善意才有交流，「我也不會出去講說，台灣跟大陸之間沒有隔閡爭執，不可能嘛，所以就從沒有爭議的著手」。

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