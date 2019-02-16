陸委會盼韓國瑜、柯文哲 「一同努力打開共產黨官員僵硬腦袋」

2019-02-16 19:54

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國上海市台辦主任李文輝今天來台訪問，原本有意拜訪高雄市長韓國瑜，但陸委會僅同意李文輝在台北活動，韓國瑜批陸委會主委陳明通應把腦袋打開，台北市長柯文哲昨天也指「兩邊還在互相出招」。陸委會說，台辦官員來台多半帶有政治目的，不宜讓他們大搖大擺，全台走透透；也希望韓國瑜、柯文哲能一同努力，打開陸方共產黨官員僵硬腦袋。

陸委會指出，目前兩岸交流呈現不對稱、不對等情形，台辦官員到台灣進行專業交流，統計105年520至108年1月陸方省台辦正副主任計194團225人次來台參訪，相對之下，我方官員赴陸，受到重重限制。

陸委會表示，海陸兩會人員除急難救助可獲准赴陸，一般交流非常困難。中共堅持以其片面設定的「一中原則」作為兩岸互動交流的政治前提，限制我方人員赴陸，但台辦官員來台多半帶有政治目的，不宜讓他們全台走透透，這是雙方禮尚往來的互惠原則。

陸委會強調，上海市台辦人員訪問台北市係屬城市交流範疇，超越原本邀請範圍的巡遊行程都是橫生枝節。我方對於推動兩岸持續交流，展現了最大善意，希望維護兩岸關係和平穩定。李文輝若計劃赴高雄參訪，可以於來訪前提出專業交流申請，陸委會樂觀其成，也會提供必要協助。

陸委會認為，相關縣市首長要先瞭解兩岸政策及交流規範再做評論會更客觀公允。若韓市長不清楚兩岸事務，陸委會此前拜會也表明願意協助。未來高雄市要與上海進行城市交流，陸委會樂觀其成，也將從旁協助。

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