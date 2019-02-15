談韓國瑜訪中 陳明通：不能涉及公權力

2019-02-15 10:11

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院今進行新會期開議總質詢，對於日前傳出陸委會要求高雄市長韓國瑜3月訪中時「不准簽任何協議」，陸委會主委陳明通今解釋，只是對韓國瑜不了解的地方做一些說明，畢竟根據「兩岸人民關係條例」，簽協議等涉及公權力的事情屬於中央職權，要受到國會監督，如果只是一般的經濟交流或買賣契約就沒有問題。

陳明通表示，中央跟地方其實是一體的，上次他去高雄就跟韓國瑜談得很好，對於韓不了解的地方，例如中資買房有所謂「五四三條款」，也都特別跟韓提醒、說明，「大家尋求一個戰略協同嘛！」

陳明通說，這次他（指韓國瑜）要去對岸做一些交流，當然還是要針對他不了解的地方做一些說明，簽協議等涉及公權力、中央職權的事情，其實在「兩岸人民關係條例」裡面，都是要國會通過法律並授權、指定陸委會為相關機關後，才能跟對岸簽署，而且如果協議本身涉及到人民的權利義務，還要經過國會審查，不過如果只是一般的經濟交流、買賣契約，不涉及公權力，那就沒有問題。

對於媒體詢問這是否是在「警告」韓國瑜，陳明通僅笑答「不建議這樣解讀」；對於台北市長柯文哲稱「中華民國是國、台灣是家」，陳明通則表示「沒有評論」。

針對最近備受討論的赴中管制議題，陳明通則說，相關法案在他上任之前就有，主要是因為過去一堆退將跑去參加對岸彰顯主權的慶典，還在那邊唱中國的國歌，「北京一直不放棄對台灣動武，而且要統一台灣，這個時候你去，是不是在響應？」因整個社會觀感非常不好，所以就有很多立委提案管制這種行為，「我想這有一定的正當性！」

對於韓國瑜日前批蔡政府「不要九二共識，也不敢台獨，又不承認中華民國」，陳明通則表示，總統昨天已經講得很清楚，相較於過去的中華民國，現在蔡政府、蔡總統更要努力的是中華民國台灣的現在跟未來，而且總統也一直講，我們就是按照中華民國憲法跟「兩岸人民關係條例」，「一直以來都沒有變啊！」。

針對總統蔡英文昨稱「最近多了很多陸委會主委」，今有媒體開玩笑問陳明通「會不會擔心工作不保」，陳明通僅簡單回答：「謝謝總統的支持！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/