黨內勸進韓國瑜選總統 洪秀柱憂反而因此「跌下來」

2019-02-15 09:31

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統初選制度未定，「3個太陽」角力暗潮洶湧，黨內也出現「換朱」、勸進高雄市長韓國瑜的聲浪，前國民黨主席洪秀柱對此持保留態度，擔心韓反而會因此「跌下來」，希望國民黨儘快產出最強候選人，全力以赴拚選舉。

洪秀柱上午接受廣播專訪時，被問及近來很多黨籍立委與支持者希望直接提名韓國瑜選總統，洪秀柱分析，韓國瑜個人意願可能不強，他若能在高雄施展成績，未來大可「更上一層樓」，要是現在被提早拉去選總統，高雄市民能否接受，韓會不會反而因此「跌下來」，都必須考量。

至於總統初選產生的人最後會不會像4年前被換掉？洪秀柱表示，這要看黨的支持，此外，如果像韓國瑜一樣被特定媒體全力去捧、支持，從早到晚都是他的新聞，最後民調也有拉抬效果。

洪秀柱表示，去年九合一不是國民黨真正的勝利，甚至這15縣市的執政檢驗也可能影響2020選情，黨內候選人不該過度樂觀，再吵下去，就擔心最後支持者不願再出來投票，希望問鼎大位、立委的候選人，真正提出對國家未來、兩岸定位及賦予年輕人希望的政見，喚回認同。

前國民黨黨主席洪秀柱接受電台專訪 。（記者王藝菘攝）

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