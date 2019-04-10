粉專出價潮動到公部門？新北消防發爾麵反擊惹怒收購人

2019-04-10 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕「一秒惹怒收購人！」網傳臉書粉專近日掀起收購潮，且疑似不少中國網軍向台灣帳號管理者出價。公家單位設立的臉書粉專「新北消防發爾麵」今天上午11時貼文，聲稱也被私訊詢問，其逗趣回應不僅讓對方迅速退讚，還笑翻底下一票鄉民！

「新北消防發爾麵」是由新北市消防局消防宣導科成立的粉絲團，「發爾麵」取自守護老百姓安全的“Fireman”諧音，不時撰文分享防火、防災、救護知識與即時災害訊息等，追蹤人數破9萬。未料，該波「收購」風潮腦筋竟疑似動到其身上，「新北消防發爾麵」也在文中標記「苦等好幾天」、「終於等到你」。

「新北消防發爾麵」在該篇貼文中以「全台最大粉專收購案來囉」為題，表示「這是一個真實？的對話，對話紀錄完整呈現，我們的開價絕對公開透明」，並附上兩張截圖。其中一張圖片可見，一個署名「Richman」、大頭貼掛著「錢」字的帳號寫道，「管管你好~你們的粉專現在是全台粉絲人數最多的消防宣導平台，請問你們有意出售嗎？我們的價位絕對甜的，賣了就可以準備退休喔XD」

粉專小編見狀則回應，「Richman您好~您是第87位私訊收購粉專的粉絲，我們粉專除守護廣大400萬新北市民外，也背負2300萬人民的期待，僅以每人87元為定價，目前開價為2,001,000,000元，我們的價位絕對公開透明，人民的安全是我們唯一所願，不接受議價唷！」

另一張圖片顯示，在「關於」欄位，「Richman」按讚時間「2019年4月10日」，在「活動」一欄，則可見「2019年4月10日08:57 說你的粉絲專業讚」、「2019年4月10日08:58 收回讚」。

小編另於貼文內直言，「市民安全無價」、「好想退休」、「是真的就好了」。短文一出網友調侃「難道他以為這裡是賣麵的嗎？」「他竟然一分鐘馬上把讚收回來，哈哈哈」、「87元的意思是，還第87位」、「請問他們買來要幹嘛（不懂），這邊不是都講有關警局消防的嗎？」；粉專小編笑回「最貴的麵攤」、「一秒惹怒收購人」、「你懂的」、「麵粉認真了」。

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