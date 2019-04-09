余信憲：中國網軍大舉入侵、鎖定2020總統大選

2019-04-09 21:47

［記者謝武雄／桃園報導］臉書上經常出現不明人士收購粉絲團私訊，遭質疑是對岸統戰手段，民進黨桃園市議員余信憲也在臉書PO文說，最近有人想用一個粉絲5元來買他管理的「桃園人」臉書專頁，「桃園人」共有28萬粉絲、算算要140萬元，面對這樣百萬誘惑，最終還是拒絕了，千萬不要認為網路選舉不可能，中國網軍大舉入侵，目的就是要鎖定2020總統大選。

余信憲這篇名為「為什麼中國最近會大動作的想收購台灣許多的粉絲團？」的PO文指出，中國深知台灣人獲取資訊的方式有重大的改變，現在大家都是重度的社群使用者，睡前滑手機、大便滑手機、搭車滑手機、吃飯前滑手機等等，大家每天可以不看電視、報紙、雜誌，但不能不滑手機，現在買電視台、買報紙都也沒效，所以現在改買粉絲團，改買社群帳號，目的就是要鎖定2020總統大選。

余信憲也以自身為例提到，上次議員選舉結果「他的總得票數為10528票，他自己評估約有7成5的選票是從粉絲團上獲得的，剩下的2成5才是在市場、街道、公園、活動上獲得的選票」，顯現出網路為選舉帶來巨大影響，也讓對岸覬覦許多粉絲專頁。

對於外界問及為什麼會這麼肯定；余信憲說，每次只要走在路、參加活動，和選民來聊天，10位就有7、8位民眾會說：「我在網路上看過你！」 、「你不是那個粉專團的小編嗎？」等等之類的話語，可見網路影響深遠。

余信憲說，「千萬不要認為網路選舉不可能，議員選舉2014年中壢區有王浩宇、2018年桃園區有余信憲，接下來2020台灣總統大選將是台灣人的？還是共產黨的？」

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