粉專有7天鑑賞期嗎？被戳穿疑為中國人 粉專買主竟要求退貨

2019-04-07 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕粉絲專頁「中肯小兔 動画映像收藏區」近日被賣給新的管理員，原管理員也在個人臉書上證實此事，並補充賣粉專被網友發現後，這筆交易的後續，買主竟然要求賣家做「售後服務」，公開澄清買家不是中國人，要脅如果不做就得退貨。

「中肯小兔 動画映像收藏區」的原管理員今天在個人臉書上傳1張聊天室截圖，圖片中當初購買粉專的買家私訊他，要求他公開澄清粉專不是賣給中國人，甚至威脅如果不澄清，就要將粉專退貨、退款。

原管理員詢問網友「專頁有7天保固期（應為鑑賞期）嗎？」，並表示他可以收回粉專，但只願意退給買家1成的費用。其他網友也看不下去地表示，「商品已經有損毀，怎能退貨」、「買了還想要售後服務」，還有網友為原管理員打抱不平，認為這個買家很誇張，自己不擅長經營粉專，還跑來怪賣家。

「中肯小兔 動画映像收藏區」的原管理員日前將自己經營的3個粉絲專頁都售出，總共賺得1萬元，買家購入粉專後，由於發文形態與原來相差太大，且頻頻忘記轉換繁簡、常用字，很快就被網友抓包，留言區湧入許多網友批評。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/